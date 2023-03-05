百萬網紅「Joeman」(九妹)近來跟超商推出7款聯名商品，怎料被質疑價格太高、食品料放太少等等，在各大論壇引起熱烈討論，連Joeman自己都說：「我已經很多年沒有被燒成這個樣子了」，對此，他的女友Niya妮婭在IG限動坦言：「看到心很酸」，並說：「希望大家建議代替辱罵，一起讓產品越做越好。」

妮婭3日透露Joeman這陣子壓力很大，但得完整了解事情原委、溝通協調好才能回應，她坦言：「在這期間各大平台都在狂燒，一天幾十篇，從產品本身燒到長相好不好看、順不順眼」，她說這些都看在眼裡，難過替Joeman發聲：「真的覺得一個人該怎麼承受如此大量，有意義沒意義混雜的批評。」

妮婭坦言Joeman承受很大壓力，其實並不好受。(圖/妮婭 IG)

妮婭也說她知道這麼成功的人，有一定的抗壓力跟應對能力，「但看著他每天看文章跟留言看到恍神，說實話怎麼可能不難過不憂鬱」，但仍得振作起來解決問題，因此她想呼籲網友們：「希望大家建議代替辱罵，一起讓產品越做越好。」而她也在下方附上Joeman承諾改進的影片，寫下：「這支影片真的很棒，你最棒！」

Joeman在私人臉書發文訴說心聲。(圖/Joeman FB)

事實上，Joeman在3日曾拍片回應部分產品遭炎上，為此，他承諾會對產品做出3項重大改變，「換包裝、改產品名、下架商品草莓大福」，不過，由於超商是大公司，印刷廠商需要時間，因此預計會在三月下旬或四月上旬陸續出貨；此外，Joeman也在私人臉書發文抒發情緒：「這兩周的人生真的是點滴在心頭」。