路透社報導，緊急服務部門在Telegram上發文稱，2日清晨，這座5層樓公寓遭到攻擊，罹難者包括1名兒童。
地方政府官員在另篇貼文中說，1枚俄軍S-300飛彈擊中這座建築物。
攻擊發生後不久，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram上發文，承諾將追究俄方責任。
他說，「恐怖主義國家想把我們人民的每一天都變成恐怖的一天，但邪惡將無法統治我們的土地。」
「我們會把所有占領者趕出去，他們一定會為一切罪行負責。」（譯者：施施）1120305
烏克蘭南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）的一棟公寓日前遭到俄羅斯飛彈攻擊。國家緊急服務部門表示，截至今日，死亡人數已達到11人。
路透社報導，緊急服務部門在Telegram上發文稱，2日清晨，這座5層樓公寓遭到攻擊，罹難者包括1名兒童。
地方政府官員在另篇貼文中說，1枚俄軍S-300飛彈擊中這座建築物。
攻擊發生後不久，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram上發文，承諾將追究俄方責任。
他說，「恐怖主義國家想把我們人民的每一天都變成恐怖的一天，但邪惡將無法統治我們的土地。」
「我們會把所有占領者趕出去，他們一定會為一切罪行負責。」（譯者：施施）1120305
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