路透社報導，緊急服務部門在Telegram上發文稱，2日清晨，這座5層樓公寓遭到攻擊，罹難者包括1名兒童。

地方政府官員在另篇貼文中說，1枚俄軍S-300飛彈擊中這座建築物。

攻擊發生後不久，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram上發文，承諾將追究俄方責任。

他說，「恐怖主義國家想把我們人民的每一天都變成恐怖的一天，但邪惡將無法統治我們的土地。」

「我們會把所有占領者趕出去，他們一定會為一切罪行負責。」（譯者：施施）1120305