不少店家的招牌因為太過相似，時常讓人搞錯，本報曾報導過《肚子餓想吃八方雲集 他停好車走到門口一看崩潰：被騙》，如今又出現類似趣聞。一名男網友要去郵局，走到門口才驚覺竟然是間醫院，大喊「欺騙我的感情」，就有當地人出面揭露該院驚人背景。

男網友在臉書《路上觀察學院》PO出一張照片，表示自己明明是要去郵局，結果到了門口才發現是一間醫院，「欺騙我的感情」。透過照片可以看到，該間「郵政醫院」無論是招牌樣式或配色，都與郵局的一模一樣，也無怪乎網友會誤認。

照片曝光引起熱議：「結果跟郵局沒有任何關聯」、「偽裝的真好」、「這版權會不會有問題啊」、「郵差兼職當醫生也是很合理的」、「一個你說掛號，他會叫你拿出健保卡的地方」、「可以用郵票付看診費嗎」。

隨即就有當地人跳出來解答，揭露醫院驚人背景：「郵政醫院老牌了，台北人都該知道，對面是婦幼醫院，隔壁就是孫立人故居，現在變會館」、「這間骨科超有名」、「全台北最好的骨科」、「膝關節置換手術出名的」、「骨科候診永遠爆滿」。但也有許多台北人直呼：「長知識了」、「我台北人竟然不知道」、「感謝樓上解答」。

根據史料紀載，郵政醫院原本的確隸屬於交通部郵政總局，為其公營醫院，日據時期就已存在，在民國49年改名為郵政總局郵政醫院，83年正式公辦民營。