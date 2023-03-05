Karencici日前應國際彩妝品牌M·A·C邀請，前往巴黎參與時裝周盛會，遇上主辦單位保密到家的南韓女歌手泫雅和搖滾天后艾薇兒，並與泫雅留下難得合影，事前完全不知情的她，瞬間變身小粉絲，高喊：「不可思議，太開心了！」

Karencici在當地期間，特別是朝聖巴黎的咖啡和麵包，團隊也帶著她品嘗巴黎的各種美食，其中一站來到當地非常著名的美食餐廳KONG，該餐廳也是知名影集《慾望城市》的拍攝地點，其特色是滿足巴黎人對日本東京的想像，Karencici點了招牌的鴨肉料理，一嚐當地特色美食。

她與團隊這次行程幾乎都是西式料理，讓自認是「亞洲胃」的Karencici有點不習慣，團隊因此帶她去品嘗全巴黎最好吃的越南河粉，一解想吃之苦。此外，在出發前，就想著要幫媽媽添購新包包的Karencici，也把握工作空檔，為媽媽和朋友們準備伴手禮，精打細算的她花了將近6位數購買禮物，笑說：「回去後要好好的工作了。」