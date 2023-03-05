路透社報導，上述交易涉及使用過與故障的豹1戰車，RUAG於2016年向義大利購買這批戰車，如今這批戰車仍在義國。

RUAG公司發言人告訴每日廣訊報，萊茵金屬公司（Rheinmetall）有意購買這批戰車，並明確告知，打算將它們重新整修後交付給烏克蘭。

報導指，豹1戰車較豹2更輕，引擎較小，射程也較短，但據信足以抵抗俄羅斯T-72坦克。

根據瑞士法律，該國不能直接向烏克蘭提供武器援助。（譯者：施施）1120305