路透社報導，上述交易涉及使用過與故障的豹1戰車，RUAG於2016年向義大利購買這批戰車，如今這批戰車仍在義國。
RUAG公司發言人告訴每日廣訊報，萊茵金屬公司（Rheinmetall）有意購買這批戰車，並明確告知，打算將它們重新整修後交付給烏克蘭。
報導指，豹1戰車較豹2更輕，引擎較小，射程也較短，但據信足以抵抗俄羅斯T-72坦克。
根據瑞士法律，該國不能直接向烏克蘭提供武器援助。（譯者：施施）1120305
瑞士「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger）報導，除豹2戰車之外，德國軍火商萊茵金屬公司還希望向瑞士國防公司RUAG購買96輛豹1戰車，以送往烏克蘭。
路透社報導，上述交易涉及使用過與故障的豹1戰車，RUAG於2016年向義大利購買這批戰車，如今這批戰車仍在義國。
RUAG公司發言人告訴每日廣訊報，萊茵金屬公司（Rheinmetall）有意購買這批戰車，並明確告知，打算將它們重新整修後交付給烏克蘭。
報導指，豹1戰車較豹2更輕，引擎較小，射程也較短，但據信足以抵抗俄羅斯T-72坦克。
根據瑞士法律，該國不能直接向烏克蘭提供武器援助。（譯者：施施）1120305
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