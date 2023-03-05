2024年總統大選，國民黨人選雖然尚未確定，但以新北市長侯友宜呼聲最高。外傳侯友宜陣營已開始尋覓副手人選，並開出「女性、專業、有留美相關資歷」3項條件，除了立委李貴敏，「藍軍女戰神」國民黨智庫執行長柯志恩也因符合相關條件，被點名為可能副手人選，柯對此表示，自己並沒有被徵詢。

針對被點名為侯友宜副手人選之一，柯志恩4日在政論節目《少康戰情室》中表示，她沒有被徵詢，像台北市議員李彥秀也是「女性、專業、有留美相關資歷」，國民黨有非常多人都符合這三個條件，因此這是個假議題，她提到都還不知道侯什麼時候宣布選總統，怎麼可能現在就談到副手。

柯志恩認為，之所以會有這個新聞傳出來，而且是由匿名藍營大老所透露，應該是看到國民黨沒有辦法定於一尊，每個人都很焦慮，但又沒辦法從侯友宜嘴巴問出來，所以就先拋出議題，看看侯需要怎樣的副手來互補。柯志恩覺得副手不一定要是女性，但得具有國際觀、專業，而她個人現在只想先努力踏實往市政府前進。

主持人問到，如果侯友宜來徵詢，會考慮嗎？柯志恩表示，等侯那邊確定之後再說。