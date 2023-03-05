台灣歌仔戲唱腔代表、知名歌仔戲大師陳美雲驚傳4日晚間逝世，享壽72歲。「陳美雲歌劇團」臉書粉絲團發文證實，團長陳美雲於4日晚間8：10因步履失穩滑倒，就再沒醒過來，仙遊去了，後續情況等家屬確定後再報告。

陳美雲民國40年於屏東出生，嘉義長大，為著名小生演員。六歲即會說唱民謠故事，七歲進入「拱樂社」學習歌仔戲，由於天資聰穎，八歲即擔任「拱樂社」第三當家童生，十歲獲地方劇比賽之最佳童星獎，十六歲擔任正式主角小生，十七歲加入「明光歌劇團」，曾隨平劇知名武生張遠亭學習刀槍功夫。十八後逐漸走紅於台北劇界，先後進入台視、中視歌劇團演出電視歌仔戲《七俠五義》、《三國演義》、《楊金花掛帥》等。

民國68年自組「陳美雲歌劇團」堅持保存傳統的「內台戲」特有的歌仔味，民國77年起參加大型舞台演出，計有《南國春秋》、《陳三五娘》、《山伯英台》等，陳美雲均在戲內擔第一主角，深獲各界好評並受邀至總統府演出。民國84年受邀擔綱演出兩岸實驗劇《李娃傳》，此劇流傳至中國大陸引起共鳴，而被推崇為台灣歌仔戲唱腔之代表。

陳美雲逝世消息傳出後，粉絲紛紛在臉書留言致哀，有網友留言「太突然了...........又一國寶殞落」、「美雲老師，一路好走」、也有網友留言「怎麼會這樣？真的很震驚也很難過！知道您有在洗腎，不過一直以來都相安無事，之前還在戲班裡跟您請教「孟麗君」戲裡我忘記的一句詩，沒想到您倒背如流，真的是歌仔戲的活字典 ，怎麼説走就走了呢？」。