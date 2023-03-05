第5屆WBC世界棒球經典賽於3/8至3/22舉行，其中預賽自3/8起分別於台灣台中市、日本及美國等3地開打，共20隊參賽。預賽分為ABCD共4組，中華隊與荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬同為A組，A組比賽時間為3/8至3/12，地點正是台中洲際棒球場。中華隊首戰將於3/8 (三)對上巴拿馬，由巴拿馬籍洋基隊傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）擔任開球嘉賓。

直播（含熱身賽）、售票資訊

MOD愛爾達體育1-3台

Hami Video

愛爾達電視

各組前2名晉級，其中AB組的前2名共4隊將在東京巨蛋再交戰，前2名取得4強門票；CD組前2名則在美國邁阿密爭4強資格，最後4強與冠軍賽都在美國邁阿密舉行，勝者將獲得「世界冠軍」頭銜。

A組（台中市）：中華、荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬

B組（日本東京）：日本、韓國、澳洲、中國大陸、及捷克

C組（美國鳳凰城）：美國、墨西哥、哥倫比亞、加拿大、英國

D組（美國邁阿密）：波多黎各、委內瑞拉、多明尼加、以色列、尼加拉瓜。

分組賽採單循環制，兩隊若於5局差距達15分，或於7局差距達10分，主審會宣布提前結束比賽。

經典賽官辦熱身賽賽程（愛爾達體育家族 FB）

3/5與3/6分別在台中洲際棒球場與雲林斗六棒球場兩地有官辦熱身賽，其中台中洲際球場開放售票，球迷可買票進場，而斗六球場不售票，雲林縣民眾可憑身分證件免費進場、外縣市民眾憑雲林縣消費滿500元的112年度發票可免費入場。

3/5 (日) 官辦熱身賽

11：00 巴拿馬 vs 統一獅（斗六棒球場）

12：00 荷蘭 vs 富邦悍將（台中洲際棒球場）

15：00 義大利 vs 味全龍 （斗六棒球場）

19：00 古巴 vs 樂天桃猿 （斗六棒球場）

19：00 中華 vs 中信兄弟（台中洲際棒球場）

3/6 (一) 官辦熱身賽

11：00 義大利 vs 統一獅 （斗六棒球場）

12：00 古巴 vs 中信兄弟（台中洲際棒球場）

15：00 荷蘭 vs 台鋼雄鷹 （斗六棒球場）

19：00 巴拿馬 vs 味全龍（斗六棒球場）

19：00 中華 vs 富邦悍將 （洲際棒球場）

中華隊張育成。（鄭任南攝）

A組賽程（台中洲際棒球場）

3/8 (三)

12:00 古巴 vs 荷蘭

19:00 巴拿馬 vs 中華

3/9 (四)

12:00 巴拿馬 vs 荷蘭

19:00 義大利 vs 古巴

3/10 (五)

12:30 古巴 vs 巴拿馬

19:00 義大利 vs 中華

3/11 (六)

12:00 巴拿馬 vs 義大利

19:00 荷蘭 vs 中華

3/12 (日)

12:00 中華 vs 古巴

19:00 荷蘭 vs 義大利

中華隊總教練林岳平。（陳怡誠攝）

中華隊成員：

投手： 宋家豪（東北樂天金鷲）、 鄧愷威（舊金山巨人小聯盟體系）、王維中（味全龍）、陳冠偉（味全龍）、陳禹勳（樂天桃猿）、 陳冠宇（樂天桃猿）、黃子鵬（樂天桃猿）、胡智爲（統一獅）、李振昌（中信兄弟）、呂彥青（中信兄弟）、吳哲源（中信兄弟）、江少慶（富邦悍將）、曾峻岳（富邦悍將）、陳仕朋（富邦悍將）

捕手：吉力吉撈・鞏冠（味全龍）、林岱安（統一獅）、高宇杰（中信兄弟）

內野手：吳念庭（埼玉西武獅）、張育成（波士頓紅襪）、林子偉（大西洋聯盟長島鴨）、鄭宗哲（匹茲堡海盜小聯盟體系）、江坤宇（中信兄弟）、王威晨（中信兄弟）、范國宸（富邦悍將）、林立（樂天桃猿）

外野手：王柏融（北海道日本火腿鬥士）、成晉（樂天桃猿）、陳晨威（樂天桃猿）、陳傑憲（統一獅）、郭天信（味全龍）

總教練：林岳平（統一獅）

教練團：劉品辰（樂天桃猿）、彭政閔（中信兄弟）、陳江和（中信兄弟）、高志綱（統一獅）、王建民（中信兄弟）、張建銘（味全龍）、曾豪駒（樂天桃猿）、許銘傑（樂天桃猿）

日本隊大谷翔平。（美聯社資料照）

B組賽程（以下皆為台灣時間）

3/9 (四)

11:00 澳洲 vs 韓國

18:00 中國大陸 vs 日本

3/10 (五)

11:00 捷克 vs 中國大陸

18:00 韓國 vs 日本

3/11 (六)

11:00 中國大陸 vs 澳洲

18:00 捷克 vs 日本

3/12 (日)

11:00 捷克 vs 韓國

18:00 日本 vs 澳洲

3/13 (一)

11:00 澳洲 vs 捷克

18:00 韓國 vs 中國大陸

美國隊長Mike Trout。（美聯社）

C組賽程（以下皆為台灣時間）

3/12 (日)

03:30 哥倫比亞 vs 墨西哥

10:00 英國 vs 美國

3/13 (一)

03:00 英國 vs 加拿大

10:00 墨西哥 vs 美國

3/14 (二)

03:00 哥倫比亞 vs 英國

10:00 加拿大 vs 美國

3/15 (三)

03:00 加拿大 vs 哥倫比亞

10:00 英國 vs 墨西哥

3/16 (四)

03:00 墨西哥 vs 加拿大

10:00 美國 vs 哥倫比亞

多明尼加Manny Machado。（美聯社資料照）

D組賽程（以下皆為台灣時間）

3/12 (日)

01:00 尼加拉瓜 vs 波多黎各

08:00 多明尼加 vs 委內瑞拉

3/13 (一)

00:00 尼加拉瓜 vs 以色列

07:00 委內瑞拉 vs 波多黎各

3/14 (二)

00:00 多明尼加 vs 尼加拉瓜

07:00以色列 vs 波多黎各

3/15 (三)

00:00尼加拉瓜 vs 委內瑞拉

07:00以色列 vs 多明尼加

3/16 (四)

00:00 委內瑞拉 vs 以色列

07:00 波多黎各 vs 多明尼加

中華隊林子偉。（鄭任南攝）

淘汰賽（以下皆為台灣時間）

8強賽

3/15 (三) Q1

18:00 B組第2 vs A組第1

3/16 (四) Q2

18:00 A組第2 vs B組第1

3/18 (六) Q3

07:00 C組第2 vs D組第1

3/19 (日) Q4

07:00 D組第2 vs C組第1

4強賽

3/20 (一)

07:00 Q1勝方 vs Q3勝方

3/21 (二)

07:00 Q2勝方 vs Q4勝方

冠軍賽

3/22 (三)

07:00 4強賽勝者對決