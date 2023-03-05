第5屆WBC世界棒球經典賽於3/8至3/22舉行，其中預賽自3/8起分別於台灣台中市、日本及美國等3地開打，共20隊參賽。預賽分為ABCD共4組，中華隊與荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬同為A組，A組比賽時間為3/8至3/12，地點正是台中洲際棒球場。中華隊首戰將於3/8 (三)對上巴拿馬，由巴拿馬籍洋基隊傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）擔任開球嘉賓。
直播（含熱身賽）、售票資訊
MOD愛爾達體育1-3台
各組前2名晉級，其中AB組的前2名共4隊將在東京巨蛋再交戰，前2名取得4強門票；CD組前2名則在美國邁阿密爭4強資格，最後4強與冠軍賽都在美國邁阿密舉行，勝者將獲得「世界冠軍」頭銜。
A組（台中市）：中華、荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬
B組（日本東京）：日本、韓國、澳洲、中國大陸、及捷克
C組（美國鳳凰城）：美國、墨西哥、哥倫比亞、加拿大、英國
D組（美國邁阿密）：波多黎各、委內瑞拉、多明尼加、以色列、尼加拉瓜。
分組賽採單循環制，兩隊若於5局差距達15分，或於7局差距達10分，主審會宣布提前結束比賽。
3/5與3/6分別在台中洲際棒球場與雲林斗六棒球場兩地有官辦熱身賽，其中台中洲際球場開放售票，球迷可買票進場，而斗六球場不售票，雲林縣民眾可憑身分證件免費進場、外縣市民眾憑雲林縣消費滿500元的112年度發票可免費入場。
3/5 (日) 官辦熱身賽
11：00 巴拿馬 vs 統一獅（斗六棒球場）
12：00 荷蘭 vs 富邦悍將（台中洲際棒球場）
15：00 義大利 vs 味全龍 （斗六棒球場）
19：00 古巴 vs 樂天桃猿 （斗六棒球場）
19：00 中華 vs 中信兄弟（台中洲際棒球場）
3/6 (一) 官辦熱身賽
11：00 義大利 vs 統一獅 （斗六棒球場）
12：00 古巴 vs 中信兄弟（台中洲際棒球場）
15：00 荷蘭 vs 台鋼雄鷹 （斗六棒球場）
19：00 巴拿馬 vs 味全龍（斗六棒球場）
19：00 中華 vs 富邦悍將 （洲際棒球場）
A組賽程（台中洲際棒球場）
3/8 (三)
12:00 古巴 vs 荷蘭
19:00 巴拿馬 vs 中華
3/9 (四)
12:00 巴拿馬 vs 荷蘭
19:00 義大利 vs 古巴
3/10 (五)
12:30 古巴 vs 巴拿馬
19:00 義大利 vs 中華
3/11 (六)
12:00 巴拿馬 vs 義大利
19:00 荷蘭 vs 中華
3/12 (日)
12:00 中華 vs 古巴
19:00 荷蘭 vs 義大利
中華隊成員：
投手： 宋家豪（東北樂天金鷲）、 鄧愷威（舊金山巨人小聯盟體系）、王維中（味全龍）、陳冠偉（味全龍）、陳禹勳（樂天桃猿）、 陳冠宇（樂天桃猿）、黃子鵬（樂天桃猿）、胡智爲（統一獅）、李振昌（中信兄弟）、呂彥青（中信兄弟）、吳哲源（中信兄弟）、江少慶（富邦悍將）、曾峻岳（富邦悍將）、陳仕朋（富邦悍將）
捕手：吉力吉撈・鞏冠（味全龍）、林岱安（統一獅）、高宇杰（中信兄弟）
內野手：吳念庭（埼玉西武獅）、張育成（波士頓紅襪）、林子偉（大西洋聯盟長島鴨）、鄭宗哲（匹茲堡海盜小聯盟體系）、江坤宇（中信兄弟）、王威晨（中信兄弟）、范國宸（富邦悍將）、林立（樂天桃猿）
外野手：王柏融（北海道日本火腿鬥士）、成晉（樂天桃猿）、陳晨威（樂天桃猿）、陳傑憲（統一獅）、郭天信（味全龍）
總教練：林岳平（統一獅）
教練團：劉品辰（樂天桃猿）、彭政閔（中信兄弟）、陳江和（中信兄弟）、高志綱（統一獅）、王建民（中信兄弟）、張建銘（味全龍）、曾豪駒（樂天桃猿）、許銘傑（樂天桃猿）
B組賽程（以下皆為台灣時間）
3/9 (四)
11:00 澳洲 vs 韓國
18:00 中國大陸 vs 日本
3/10 (五)
11:00 捷克 vs 中國大陸
18:00 韓國 vs 日本
3/11 (六)
11:00 中國大陸 vs 澳洲
18:00 捷克 vs 日本
3/12 (日)
11:00 捷克 vs 韓國
18:00 日本 vs 澳洲
3/13 (一)
11:00 澳洲 vs 捷克
18:00 韓國 vs 中國大陸
C組賽程（以下皆為台灣時間）
3/12 (日)
03:30 哥倫比亞 vs 墨西哥
10:00 英國 vs 美國
3/13 (一)
03:00 英國 vs 加拿大
10:00 墨西哥 vs 美國
3/14 (二)
03:00 哥倫比亞 vs 英國
10:00 加拿大 vs 美國
3/15 (三)
03:00 加拿大 vs 哥倫比亞
10:00 英國 vs 墨西哥
3/16 (四)
03:00 墨西哥 vs 加拿大
10:00 美國 vs 哥倫比亞
D組賽程（以下皆為台灣時間）
3/12 (日)
01:00 尼加拉瓜 vs 波多黎各
08:00 多明尼加 vs 委內瑞拉
3/13 (一)
00:00 尼加拉瓜 vs 以色列
07:00 委內瑞拉 vs 波多黎各
3/14 (二)
00:00 多明尼加 vs 尼加拉瓜
07:00以色列 vs 波多黎各
3/15 (三)
00:00尼加拉瓜 vs 委內瑞拉
07:00以色列 vs 多明尼加
3/16 (四)
00:00 委內瑞拉 vs 以色列
07:00 波多黎各 vs 多明尼加
淘汰賽（以下皆為台灣時間）
8強賽
3/15 (三) Q1
18:00 B組第2 vs A組第1
3/16 (四) Q2
18:00 A組第2 vs B組第1
3/18 (六) Q3
07:00 C組第2 vs D組第1
3/19 (日) Q4
07:00 D組第2 vs C組第1
4強賽
3/20 (一)
07:00 Q1勝方 vs Q3勝方
3/21 (二)
07:00 Q2勝方 vs Q4勝方
冠軍賽
3/22 (三)
07:00 4強賽勝者對決
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