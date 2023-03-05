經典音樂喜劇《歡樂合唱團》（Glee）劇中演員一夕爆紅的同時，也必須面對高壓緊湊的海量工作與社群媒體的大量曝光結合成巨大的風暴，揭開了演員們最陰暗的秘密，部分成員甚至涉入了藥物成癮、霸凌、兒童性虐待等惡行，一連串死亡事件更隨之展開。巨大的成功來自才華還是剝削？《歡樂合唱團的詛咒》（The Price of Glee）將以全新視角揭示電視史上最歡樂的節目如何一步步在真實生活中成為悲劇。

《歡樂合唱團》探討的議題層面極廣，大受青少年喜愛。（Discovery提供）

《歡樂合唱團》曾掀起千載難逢的文化現象，才華洋溢的年輕演員們以引人入勝的經典歌舞串起了青春喜劇，也以開創性的角度探討性別認同、種族與家庭等議題，培養了無數忠實的粉絲群，更從小螢幕走進百老匯，甚至在白宮演出。2010年榮獲金球獎音樂或喜劇類最佳電視影集，並入圍最佳男主角、女主角以及女配角，也拿下全美民選獎的「最受歡迎新電視影集獎和皮博迪獎」，但在無限風光的背後，短短10年內卻有3位重要演員驟然離世。

柯瑞蒙提斯走紅後，幾乎時時刻刻被狂粉們的包圍。（Discovery提供）

來自加拿大的柯瑞蒙提斯（Cory Monteith）在劇中扮演明星四分衛芬恩，真實生活中卻有著濫用藥物與酗酒的爭議過往。13歲起，他因吸毒往返於十數間學校與問題青少年機構，也曾加入藥物勒戒計畫，儘管曾誤入歧途，卻在演戲中找到人生新方向。耀眼的才華讓柯瑞火速竄紅，緊湊的工作行程與無數粉絲的癡迷卻讓他從此失去自由與隱私，甚至不乏試圖窺視私生活的跟蹤狂，曾經嚮往的名氣成為無法承受的沉重負擔。

柯瑞蒙提斯曾在訪談節目上公開自己用藥成癮的過去。（Discovery提供）

第2季節目結束時，柯瑞曾在訪談節目中公開自己的過往與心路歷程，希望能藉由分享自己的經歷幫助他人，但當心理健康隨著壓力與名聲逐漸崩潰，柯瑞最終在第5季開拍前幾周在加拿大的一家飯店中因用藥過量而亡，享年31歲。節目工作人員在訪談中聲稱，柯瑞離世前曾與他分享一些情緒與秘密。這是否就是讓明日之星走上絕路的真正原因？《歡樂合唱團的詛咒》3月11日起，每星期六晚間11點在Discovery頻道播出。