台灣手搖飲店林立，一名網友表示，連鎖飲料店「清心福全」喝起來普通，好奇為何開這麼久仍屹立不搖，將其PO上網尋求解答，有網友認為清心的品項中仍有25元以下的茶飲，相較其他新品牌較便宜；另也有人大讚清心的多多綠和烏龍綠很好喝，「國中喝到出社會，一樣全台第一」。

原PO昨（4）日於PTT八卦版指出，「清心福全」本體是冰塊和糖，茶的味道喝起來也怪怪的，可是全台各地仍有門市，他認為同期的50嵐好喝程度勝過清心，不解為何清心能開這麼久？

貼文曝光，網友認為清心仍有25元以下的茶品是一大關鍵，「 因為有低價的基本款，一堆網紅店放棄25元以下的市場」、「飲料店真的不要放棄25元以下的市場，那個可能讓你活命，淨利雖低，但客單都高」、「平價吧！賺不多但也很難倒」、「基本款不是虧只是少賺」、「人家才會活那麼久不是沒有原因的，只有50元茶飲到底誰會去天天買」。

另也有人大讚清心的多多綠茶和烏龍綠很好喝，「烏龍綠跟多多綠，國中喝到出社會，一樣全台第一」、「多多綠全台最好喝，就這樣」、「只賣多多綠＋烏龍綠就夠了」、「多多綠沒有其他家能贏」、「多多綠和烏龍綠秒贏全台飲料店」、「好喝啊！他們的烏龍綠、多多綠幾十年來哪一家贏過」。