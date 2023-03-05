新北市板橋互助街昨（4）日清晨7時許發生一起離奇重大車禍。一名41歲林姓男子駕駛凱迪拉克轎車行經新北市板橋區陽明街，欲右轉互助街時，疑精神不濟直行撞入超商內，過程中不慎撞擊站在騎樓的68歲楊姓婦人，楊婦被救出時已無呼吸心跳，緊急送往亞東醫院急救，仍不幸宣告不治，而楊婦身分也曝光，是健身器材公司總經理的母親。

警方調查，楊婦昨（4）日上午7時許，在超商前騎樓等待準備前往三峽掃墓，沒想到卻不幸橫禍慘死。而楊婦在健身器材公司擔任總經理的兒子接獲警方通知趕到醫院，他悲傷表示，媽媽上午出門掃墓，因為沒自備交通工具，所以應該是站在騎樓下等計程車，沒想到竟遇上如此離譜的意外。

據了解，楊婦在退休後擔任環保志工、社區巡守隊成員，與鄰里關係十分良好，當天早上還在當社區義工，鄰居得知噩耗後都感到相當不捨。

肇事的林姓駕駛酒測值為0，林男供稱，當日早上出門前吃了治療癲癇的藥物，行經板橋陽明街欲右轉互助街，有打右轉方向燈，但卻昏昏沉沉直行沒轉彎，直接撞進便利超商，回神之後才驚覺撞到人，當時車速約50公里。警方依過失致死罪嫌偵訊林男，並報請新北地檢署相驗，釐清肇事原因及責任。