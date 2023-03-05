南投立委補選昨（4）日落幕，最終由民進黨蔡培慧獲勝，結束了綠營自去年九合一大選以來的連敗，而藍營丟失被視作是鐵票區的南投縣，引起各界熱議，媒體人朱凱翔認為，林明溱會敗選的原因，是由於國民黨「提名失誤」。

朱凱翔昨於臉書粉專「不演了新聞台」發文指出，若從選民角度來看，林明溱已經做過南投縣立委和縣長，那麼為什麼還要再投給他一次？反觀蔡培慧，在地方蹲點蹲了那麼久，為什麼不能給她機會試試？

朱凱翔提到，派林明溱再戰立委，讓人覺得國民黨懶惰又無能，因為在這個藍營完全執政的鐵票區裡，這麼多年竟還培養不出接班人，最後只想要「吃老本」。朱凱翔表示，選戰就像棒球比賽「先發投手決定7成勝負」一樣，在對戰組合確定之後，候選人的品質相對優劣，也差不多決定了7成勝負。

對於朱凱翔的看法，許多網友也留言表達認同，「國民黨的老人要好好思考，該給年輕人機會了」、「我也覺得是提名失誤，應該要從年輕的議員裡，挑一個最強的人來選」、「再不培養新人接替，鐵票區快變鐵鏽區了」。