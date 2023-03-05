八點檔演員陳冠霖與鄭仲茵兩人過往的婚姻糾葛再度引發關注，日前陳冠霖大動作發文不滿鄭仲茵經常操弄媒體醜化他，對此鄭仲茵發文反擊講述過去懷孕遭家暴的種種，雙方隔空交戰，而網友也挖出過去陳冠霖上節目的片段，當中他澄清與鄭仲茵之間所發生的爭議，他更透露，為向媒體自清便脫褲子，讓名嘴呂文婉檢查大腿。

陳冠霖在2005年時在吳宗憲所主持的節目《愛上九點半》中澄清，自己與前妻唯一次的肢體衝突就是在「KTV事件」，他表示當時他與八點檔工作人員、演員到KTV，但當時鄭仲茵突然闖入隨即拿水潑灑所有人，甚至一度要拿酒瓶砸人，讓陳冠霖情急之下打了對方一巴掌，希望對方可以冷靜，沒想到之後鄭仲茵開記者會指控陳冠霖，讓他就此背上家暴罪名。

陳冠霖與鄭仲茵20年前曾互控家暴。(圖/中時資料照)

然而，當初陳冠霖曾被鄭仲茵指稱生氣或是情緒一來就會拿筆戳大腿，對此，他為了自清甚至曾找名嘴呂文婉檢查大腿拍照，證明自己腿上沒有傷痕，根據《三立新聞網》報導，問及呂文婉時她表示，時間過得太久記憶模糊，只記得當年他透過一個藝人找我澄清相關糾紛，是約在晶華酒店二樓咖啡廳採訪。

最後，陳冠霖在節目上透露，當時對於前妻的種種指控他都選擇容忍，但卻也因此罹患憂鬱症，甚至出現片段失憶的後遺症，當時幾乎完全沒工作的他，每天在家不斷重複拆組電腦，圈內的朋友一夕之間全消失，只與圈外友人相約喝酒，一個禮拜內爆瘦十幾公斤，是姐姐看不下去，才逼他去找醫師接受治療。

如今兩人再度槓上，陳冠霖現任妻子也發文講到陳冠霖的心情「冠霖哥跟我講，『說我有三顆蛋蛋，難道我要脫褲子給記者看嗎？』冠霖哥每個月都有付教育費，親情的東西，不是當事人不會清楚，你們不是判官，你們沒有資格」。

陳冠霖過去在節目上澄清與鄭仲茵家暴真相。（影片嵌入自YouTube）

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