南投第二選區立委補選結果昨（4）日出爐，最終由民進黨蔡培慧險勝國民黨林明溱。對此，胸腔科名醫蘇一峰指出，這兩個月來綠營網軍很低調，「沒有側翼拖累，結果就是選贏了。」

去（2022）年九合一選舉民進黨大敗後，黨內許多人士都直指網軍到處亂點火是敗選主因之一，而在這次的南投立委補選，綠營側翼相對低調很多。

昨日選舉結果揭曉後，蘇一峰深夜於臉書發文，「民進黨支持者發現了嗎？側翼網軍低調沒出征的這兩個月，選舉反而贏了！」而對於之前曾有側翼嗆聲，稱沒有他們幫忙的話，看民進黨要怎麼選，蘇對此笑說，在沒有側翼拖累的情況下，結果就是蔡培慧勝選。

而除了沒有側翼的拖累外，蘇一峰認為，這次民進黨能勝選的原因，還包括了至少他們不再被民意仇視，仇恨值降低了才會贏；他並提到，第一時間就道歉認錯的行政院長，會讓任何攻擊議題都燒不起來，顯然相當讚許閣揆陳建仁面對政府遭受批評時的應對態度。