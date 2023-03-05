筏子溪地景藝術夜晚火熱亮燈，迎接2023棒球經典賽，一起為中華隊加油！（台中市政府提供）

筏子溪地景藝術夜晚火熱亮燈，迎接2023棒球經典賽，一起為中華隊加油！（台中市政府提供）

睽違六年，2023年世界棒球經典賽（WBC）正式交鋒！經典賽官辦熱身賽將在5日、6日舉行；另A組預賽將在8日於台中洲際棒球火熱開打，台中市政府水利局運用筏子溪迎賓廊道打造光景藝術，除原本立體字樣「TAICHUNG」的門戶地標，現在還增加「2023 世界棒球經典賽」字樣，以七彩奪目的LED燈妝點筏子溪，為中華隊加油。

水利局指出，筏子溪迎賓廊道鄰近台中高鐵，兼具景觀與親水河岸空間，除原本的立體文字地標「TAICHUNG」，為迎接世界棒球經典賽到來，現在還增加「2023 世界棒球經典賽」，搭配投射燈光渲「TAICHUNG」字樣；醒目立體文字，創造出華麗炫目的視覺饗宴。

「會讓來往高鐵台中站的旅客耳目一新！」 水利局強調，點燈時間從晚間5時至10時，歡迎民眾到台中參與棒球賽活動之餘，也歡迎到筏子溪拍照打卡，體驗不同的河岸風情。