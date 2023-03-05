蘆洲警方今日凌晨在五股區6號越堤道執行勤務時，一群機車飆車族竟囂張到直接超過一輛警車，警方隨即啟動警報器及警鳴器展開追捕，結果其中飆車的機車騎士20歲陳姓男子在高速下失控自摔，而後方追緝的警車閃避不及追撞；陳男重傷送醫，詳細肇事原因仍有待釐清。

據了解，當時蘆洲警方在執行巡邏及防制危險駕車勤務時，陳男等一夥飆車族約6輛機車仍高速通過警方設置的防制點，因此蘆洲警方也隨即展開追捕，結果對方非但沒有絲毫退縮，反而沿途卯起來狂飆，一路蛇行、違規跨越雙黃線以及闖紅燈，視法紀於無物。

雖然途中有已有飆車族陸續減速，但最後仍有3輛機車騎士仍持續高速逃逸，結果雙方追逐水漾路二段附近時，陳男機車疑似無法與鄰車保持安全距離，結果失控自摔，路面還一度出現火花，警車見對方自摔，也視圖閃避，但警車仍先撞上護欄後反彈再撞上陳男，最後才滑行至對向車道停住。

陳男當場重傷倒地不起，隨即緊急送往三重聯合醫院急救，後續再轉林口長庚，目前陳男顱內出血，髖骨骨折、雙腳開放性骨折，全身多處挫傷，因胸腔未有骨折情形，生命跡象穩定，但仍須觀察，至於後續警方也將持續依法調查偵辦，事故部分由三重分局交通分隊釐清雙方肇事責任。