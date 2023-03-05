國防部日前預告《全民防衛動員準備法》修正草案，各界對於內容多有質疑，行政院長陳建仁3日正式宣布，預告14天後就會請國防部下架，將持續蒐集各方意見，並多與社會各界溝通，待意見整合後再提出。前立委蔡正元認為，若要修《全動法》應再增訂5條文，讓網友嗨翻喊「完全同意也支持！」

蔡正元昨（4）日在臉書表示，民進黨修訂《全動法》，要全台16歲以上不分男女投入戰爭，美其名是「守土有責」，但真相其實是假借守護台灣之名，保護台獨份子身家財產與權勢的「守獨有責」，若要修《全動法》，應讓台獨份子負起更多工作與責任。

蔡正元建議，一、民進黨全體黨公職人員全家不分男女老少，16歲以上者全部列冊編入總動員的優先名單，組成先鋒特別兵團，常年定期組訓，開赴港口灘岸，站崗巡邏布雷，阻擋解放軍登陸；二、曾擔任支持民進黨的名嘴、側翼、寫手、及1450者，強制徴召加入先鋒特別兵團。

蔡正元提到，三、投票給主張台獨政黨的選民全家，不分男女老少，16歲以上者得優先志願登記為先鋒特別兵團的志願預備隊，輔助先鋒特別兵團；四、凡主張台獨之政黨的黨公職人員，每一家庭徴召一人就讀軍校，以培養台獨軍士官，擔任第一線敢死隊；五、凡主張台獨之政黨及團體的幹部人員，其家屬滯留海外，或持有其他國籍或居留權者，應即刻返台參加先鋒特別兵團，拒不參加者處以重刑。

蔡正元強調，民進黨目前是立法院的大多數，應儘速通過以上條文，「如果以上條文通過不了，就表示民進黨貪生怕死，只是要台灣人為他們去死！」

此文貼出後吸引近4000人點讚，還有超過300名網友留言，狂讚「絕對支持」、「所言甚是！！非常認同！！」「叫賴的兩個兒子帶孫子回來」、「增訂條文內容太超完美了，我們樂觀其成，『守獨有責』萬歲」、「請國民黨上下同心大推此論」、「為了國家安全應該修改兵役法，非民進黨籍不能入伍當軍人。」