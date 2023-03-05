35歲大陸女星劉亦菲，近日被人在機場捕捉準備搭機飛往巴黎參加時裝週活動，她一身簡便卻昂貴的穿搭，瞬間引起大陸網友熱烈討論，許多粉絲誇獎她：「慵懶風」，但另外一派的網友卻認為她穿著「土氣」，兩極意見也讓這系列照片衝上微博熱搜，掀起一波激烈時尚論戰。

劉亦菲以精緻五官與精湛演技聞名，2002年從電視劇出道後以《仙劍奇俠傳》的趙靈兒與《神鵰俠侶》的小龍女等經典角色紅翻全亞洲，而後更進軍好萊塢，還得到《花木蘭》真人版的主演機會，被觀眾認為是85後頂流女星。

昨(4)日劉亦菲在社群平台上曬出，提著行李袋準備搭機飛往巴黎的美照，從畫面可看到她身穿慵懶的寬鬆帽T，上頭印著金色巨型拉鍊，造型彷彿人類脊椎。下身則搭配一件黑短裙與黑短靴，讓她的雪白美腿一覽無遺。此外，她手提大包包上還有知名藝術家草間彌生的南瓜插畫圖案，全身沒有統一的造型主題，似乎以衝突元素展現時尚，劉亦菲也在配文向粉絲說道：「巴黎見！」

照片一曝光，立刻登上大陸微博熱搜，許多粉絲都認為：「這出發造型太美了吧！」、「很活力、很有能量的鬆弛氛圍。」、「大美女真的美得隨隨便便，不需要硬坳造型、精心打扮！」、「風終究是要吹到巴黎！」

不過也有網友持反面意見，表示；「劉亦菲出發去時裝週，這身穿搭我以為穿越到了10年前。」、「劉亦菲的圖片不標註時間，很難看出來是不是近照。」、「求團隊好好做妝髮造型，拍得好一點，這些工作人員業務水平實在太爛了。」、「土就一個字，我只說一次。」、「確實土。」