21世紀經濟報導，德勤透過對24個國家2,000多名首席高層的調查後發現，在對企業面臨最緊迫的問題進行排名時，許多高層把氣候變化列為「前三大問題」之一，位於創新、人才競爭和供應鏈挑戰等七大問題之前，僅次於經濟前景。

報告顯示，企業高層們普遍認為，供應鏈效率／韌性、產品／營運創新，以及品牌認可度和聲譽是目前可持續發展工作取得的前三大益處。全球企業首席高層表示，企業暫未能在其目前的氣候行動中獲得更確實的經濟利益。