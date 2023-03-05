21世紀經濟報導，德勤透過對24個國家2,000多名首席高層的調查後發現，在對企業面臨最緊迫的問題進行排名時，許多高層把氣候變化列為「前三大問題」之一，位於創新、人才競爭和供應鏈挑戰等七大問題之前，僅次於經濟前景。
報告顯示，企業高層們普遍認為，供應鏈效率／韌性、產品／營運創新，以及品牌認可度和聲譽是目前可持續發展工作取得的前三大益處。全球企業首席高層表示，企業暫未能在其目前的氣候行動中獲得更確實的經濟利益。
德勤中國（Deloitte，台灣稱勤業眾信）近日發表「德勤2023首席高管可持續發展報告」指出，55％的陸企高層把氣候變化作為企業2023年將應對的首要問題之一，明顯高於42％的全球平均水準。另外，94％的陸企高層認為可在實現全球經濟增長的同時，解決氣候變化問題。
21世紀經濟報導，德勤透過對24個國家2,000多名首席高層的調查後發現，在對企業面臨最緊迫的問題進行排名時，許多高層把氣候變化列為「前三大問題」之一，位於創新、人才競爭和供應鏈挑戰等七大問題之前，僅次於經濟前景。
報告顯示，企業高層們普遍認為，供應鏈效率／韌性、產品／營運創新，以及品牌認可度和聲譽是目前可持續發展工作取得的前三大益處。全球企業首席高層表示，企業暫未能在其目前的氣候行動中獲得更確實的經濟利益。
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