宜蘭礁溪一間蔥油餅攤老闆娘遭網友爆料，用手指搓掉百元鈔，再跟消費者說少給錢，讓網友氣炸，精神科醫師沈政男表示，他將網友爆料的影片用放慢速度看了非常多次，認為老闆娘不是刻意搓掉鈔票，也不會為了區區100元詐騙，「怎麼在你們眼中，台灣變成這樣的社會？」同時他也批評現在年輕人處理生活爭議就是到網路爆料、公審他人，「這是很糟糕的文化，因為這只會讓真相跑得更遠，根本得不到你想要的正義。」

沈政男今（5）日於個人臉書指出，蔥油餅老闆娘有無刻意搓掉鈔票，有影片不一定看得到真相。他認為當代網路化最可笑的一項產物是這一句名言「有圖有真相」，後果就是好多人一看到圖，就被鉤釣出心中的想像，用自己的投射來解讀真相。

沈政男表示，蔥油餅老闆娘的影片他用0.25的慢速看了非常多次，客人買了220元的蔥油餅，老闆娘接下對方給的3張百元鈔沒地方放，又要接著找錢，只好一手握在手中，過程中不小心溜掉了，根本沒有刻意用拇指搓掉的動作。

也有網友質疑，老闆娘找錢時說少了100元，若真的以為客人少給，應該會說少20元，認為老闆娘根本有意要詐騙。但沈政男說這想法是大錯特錯，若要騙人才會說少了20元，就因為老闆娘印象中接過客人給的300元，要找對方80元，從鐵盒裡拿出零錢要找給客人，才發現只剩兩張百鈔，才會跟客人說少了100元。

沈政男表示，有多少可能的給法？難道老闆娘要事先練習這麼多狀況底下，如何搓掉鈔票？真的是讓人傻眼了，竟然網路上好多人的解讀是刻意搓掉鈔票。他說在台灣生活50多年，從未聽過小吃店老闆娘，會為了區區100元，用這樣的手法騙人，「怎麼在你們眼中，台灣變成這樣的社會？」

沈政男強調，光靠感官，沒有慎思明辨，無法獲得真相，只能把自己原本對社會的不信任，加諸在無辜的影片與無辜的被拍者身上。他舉前一陣子高中生在課堂嗆老師的例子，爆料學生第一個動作也是上傳到網路，「這是很糟糕的公審與爆料文化，因為公審和爆料只會讓真相跑得更遠，根本得不到你想要的正義。」

沈政男感嘆，影片貼出後，若指控沒有根據還可能觸法，但這就是當今的網路文化，也是許多年輕人處理生活爭議的方式。