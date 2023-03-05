知名雕塑藝術家黃映浦(右)特地到港區藝術中心看展，並與莊連東(中)合影。(港區藝術中心提供)

一位父親趁假日帶著小孩來觀看莊連東彩墨創作展。(港區藝術中心提供)

國立台灣師範大學美術學系專任教授莊連東，創作吸收世界不同民族文化養分，從媒材拓展、技法試驗到美感轉化，整合為兼容並蓄的「台灣彩墨畫」。「傳統與現代的辯證—2023莊連東彩墨創作面向展」，即日起至4月23日，在全國最大545坪單一展場，台中市港區藝術中心展覽室A展出。

港區藝術中心指出，莊連東這次展出精選彩墨作品72件，他透過嘗試水墨創作的各種可能性，運用傳統筆墨進行現代思維的結合演繹，除回視東方傳統文化元素外，更著墨於「色彩主體性建構」與「傳統符號再活化」的經營，歡迎全國各界藝文同好前往觀展。

文化局表示，莊連東因應港藝中心展覽室A空間，特於疫情期間創作12連屏最新巨幅作品《歷史的脈動》，該作品以寶島台灣玉山等名山勝境作為背景圖像，搭配雲霧飄動以象徵時間與文化的不停流動，畫面上再加上諸如閩南文化廟宇、三合院，原住民文化圖騰，台中湖心亭及101大樓等地景意象，象徵台灣多元文化來自於歷史不斷積累與沉澱，締造當代台灣多元文化環境。

莊連東教授在港區藝術中心，將創作作品以8個面向、4大專題呈現為：「筆墨‧色彩‧演繹」、「圖像‧轉化‧組構」、「人文‧關懷‧入世」、「媒材‧空間‧跨域」。將水墨形勢朝向自由多元，以傳統哲思的意蘊作為軸，以新觀念與時代性為輪，同中求異並異質混搭，在確定與不確定尋求水墨新語境。

莊連東指出，在他學習階段正好是水墨畫歷經傳統與現代激烈碰撞、轉向土地認同的「懷鄉寫實時期」，在短暫臨摹時期後，便投入長時間的台灣景觀寫生訓練。碩博士時期又在新創學制下繼續學習，身份逐漸由學習者轉變成教學者，至今已逾40年，期望透過傳統與現代的辯證，為台灣彩墨畫的進步繼續努力。