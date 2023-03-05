Grizzlies say Morant – who was seen brandishing an apparent gun early Saturday – will be away from the franchise for at least Sunday at Clippers and Tuesday at Lakers. https://t.co/5ZIoiDOdaO — Shams Charania (@ShamsCharania) March 4, 2023

這下子灰熊明星後衛莫蘭特真的玩過頭了！因為在最近IG直播當中公開炫耀自己擁有的槍支，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞5日爆料，莫蘭特至少面臨至少兩場的禁賽處罰，儘管他在第一時間公開道歉且關閉個人社群帳號，可惜一切早已為時已晚。

「我為了自己昨晚的行為負全責，我要跟我的家人、隊友、教練、球迷、合作夥伴、曼菲斯市與球隊道歉，」莫蘭特發表聲明表示，「我讓你們失望了，我要花點時間尋求幫助，學習用更好的方式面對壓力，改善我整體心理健康狀況。」

這不是莫蘭特首次出現這種脫序行為，從去年夏天開始，他跟身邊友人就被指控出現暴力威脅行為，甚至還被指控在打野球時毆打一名17歲少年，更在事後持槍闖進對方家中威脅，可惜這些舉動最後都沒有真正遭到控訴，直到這次亮槍事件才又爆發。

灰熊不僅莫蘭特缺席明天與快艇的比賽，防守悍將迪昂布魯克斯也因達到聯盟規定直接禁賽1場的16次技術犯規，明天也無法出席與快艇之戰，甚至替補前鋒克拉克也因左腳跟腱撕裂提前整季報銷，看來快艇很有機會中止最近難堪的5連敗了。