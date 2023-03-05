大陸知名主持人張大大，8日開直播和粉絲連線聊天時，意外撞見家暴現場，電話也隨即斷線，讓張大大和在線的4萬名網友都嚇傻，所幸最後連絡上女粉絲確認她無礙才化解這場危機。但沒想到此事才隔沒多久，本月3日他再度開直播與粉絲閒聊時，竟又遇到一名男粉絲情緒激動疑似想要輕生，讓他嚇得趕緊與該粉絲聯絡。

經常透過社交媒體與粉絲分享生活的張大大，本月3日再度開啟直播與網友們閒聊，並連線粉絲與眾人互動，但沒想到與其中一名男粉絲連麥時，發現該名男粉絲因近日遇到一些不順心的事而使情緒非常激動，甚至出現輕生的想法，嚇得張大大不斷勸說，也引起廣大網友的關注。男粉絲斷線後張大大也趕緊請助理透過社交平台與他聯絡，確認他的人身安全。

事後，張大大在微博上感性發文表示「謝謝大家的關注，已經第一時間和對方好友聯繫上，確認了這位男生是安全的。也希望大家都要珍愛生命，好好生活！」眾人看到後才放心。

事實上，張大大在2月初開直播時，也意外遇到女粉絲遭丈夫家暴的現場，讓線上4萬名網友都看傻眼，所幸最後連絡上女粉絲確認她安全無疑，並再三叮嚀對方若遇上什麼事一定要報警，仗義又暖心的舉動，受到網友讚賞，他事後也在微博謙虛表示，自己只是用微薄能量，去想辦法幫助更多的人。

張大大事後透過助理聯絡上男粉絲的好友。（圖／微博）

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