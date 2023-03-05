俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）3日出席在印度舉行的20國集團（G20）場邊會議，談及俄烏戰爭時，他稱戰爭是「針對俄羅斯發動的」，俄羅斯實際上是在「試著阻止」戰爭，一番言論立即引發台下聽眾哄堂大笑。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）3日出席印度G20場邊會議時談及俄烏戰爭，他稱戰爭是「針對俄羅斯發動的」，引發台下賓客哄堂大笑。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、美國全國公共電台（NPR）報導，拉夫羅夫3日出席由印度智庫觀察家研究基金會（Observer Research Foundation，ORF）舉辦的G20場邊會議「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue），會議邀集G20會員國學者、企業及外交官參與，拉夫羅夫則受邀出席問答環節。

他在台上說明俄羅斯對烏克蘭戰爭看法時表示，「這場我們試圖阻止的戰爭、利用烏克蘭人民對我們發動的戰爭，影響了俄羅斯的政策，包括能源政策。」這番言論還未講完，就引發台下一陣哄堂大笑，賓客的訕笑甚至大到一度打斷拉夫羅夫的發言。

他後續接著說：「最直白描述改變了什麼的方式是，我們再也不會倚賴西方的任何夥伴，我們不會讓他們再一次炸斷管線。」

和他所言相反的是，俄羅斯總統普丁於2022年2月24日對烏克蘭發動「特別軍事行動」，拉夫羅夫此番話意在強調俄羅斯並非烏克蘭戰爭的侵略者，而是為了捍衛國土。

不過拉夫羅夫並不是整場都受到訕笑，他指控西方「雙標」，批評俄羅斯入侵烏克蘭之餘，西方勢力其實也深入阿富汗、伊拉克，這番話引發與會者大聲鼓掌。

長期以來與俄羅斯有經濟、軍事交流的印度，至今對烏克蘭戰爭保持中立態度，在聯合國投票譴責俄羅斯決議案上，印度也棄權，甚至在西方制裁俄羅斯之際，印度進一步擴大進口俄羅斯原油。