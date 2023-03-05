警方讓年過半百的兄妹分隔兩地30多年，在自己最熟悉的家鄉大甲相聚，場面格外溫馨。(警方提供)

警方讓年過半百的兄妹分隔兩地30多年，在自己最熟悉的家鄉大甲相聚，場面格外溫馨。(警方提供)

「世界上最遙遠的距離，阻擋不了親情的羈絆」。大甲警分局日前援助一名來自新北的老翁，意外牽起30年未曾謀面的兄妹情，讓老翁開心不已，頻頻感謝警員熱心幫忙，也讓久未聯繫的妹妹深表感激；兄妹見面情深溢於言表、不言可喻，距離化不開的是血濃於水的親情。

大甲警分局大甲派出所副所長王慶龍、警員陳珮慧，日前下午4時30分執行轄區巡邏，在大甲區中山路與水源路口前，看見1位拄拐杖的老翁過馬路時不小心跌倒，趕緊下車上前往攙扶；他雖然顏面已擦傷，但在奮力站立中，不忘嘴裡說著「我要找妹妹，我想她」。

警方指出，老翁也許跌倒受到驚嚇，無法清楚表達自己身分及住家地址，所幸員警透過警政署系統，聯絡到遠在新北新莊的家屬，也連絡上住在大甲70歲的妹妹，讓年過半百的兄妹分隔兩地30多年，在自己最熟悉的家鄉大甲相聚，場面格外溫馨。

警方說，原來郭男年輕時就北漂到新北打拼，離開故鄉已有30年有餘，雖偶爾會與妹妹電話聯繫，但因年事已高腿力也大不如前，顯少有見面的機會，這次憑自己記憶搭火車南下找妹妹，欲沒想到在步行協尋妹妹途中不甚跌倒受傷，還好遇見巡邏員警熱情相助。

老翁住大甲的妹妹接獲電話時，大為震驚並深受感動，使這30年沒見過在兄妹在自己的家鄉相遇，兄妹倆感謝員警積極熱心助人，讓他們喜相逢頻頻向員警致謝。

大甲派出所長李建興表示，警察於職務範圍內，均以同理心之精神為民服務，在民眾需要協助時，會義不容辭、伸出援手，讓民眾感受到臺中市是一個「溫馨、安全、友善」的城市。