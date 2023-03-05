南投立委第2選區昨(4)日進行補選，民進黨蔡培慧以近2000票差距擊敗國民黨林明溱，打破國民黨在當地長期執政的局面。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，國民黨敗選未必是壞事。

鈕則勳昨在臉書指出，綠軍的攻擊戰略，制約了林明溱的選戰策略，使其無法化被動為主動，也失去議題主導的權力。此外，綠軍支持者的危機意識，促使動員力拉高，相對於國民黨的選民可能認為南投基本盤穩贏就沒有去投票，一來一往，失之毫釐差之千里，這些都是蔡培慧勝選的原因。

「但國民黨敗選，未必就是壞事！」鈕則勳說此次選舉見識到選民的威力，因選民未必喜歡國民黨現在有點驕傲的感覺，所以用鐘擺效應來制衡，且經過這場選舉的失敗，國民黨主席朱立倫或許會退而求其次，不硬攻2024大選，國民黨2024的佈局也會變簡單。鈕則勳並提到，國民黨內或許會針對「主席徵召」制度變為常態，有一定程度的反思或討論。

此外，鈕則勳說朱立倫的敗選論述不斷批評民進黨，雖有提到國民黨檢討反省與努力不夠的相關論述，但感覺是想幫自己建構一個彈性迴旋的空間，意即他不用負完全責任。鈕則勳強調，或許此時檢討自己的不足，比一直檢討、批評別人，更能獲得中間選民的青睞。