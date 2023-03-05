警方攔截圍捕，查獲羅姓竊嫌。（翻攝畫面）

南港派出所長林承緯說明案情。（警方提供）

台北市警南港分局日前獲報，轄內娃娃機店有台主放置在店內要補貨的商品遭竊，警方調閱監視器，發現犯嫌狡猾，先駕駛懸掛偽造車牌的汽車，再徒步戴安全帽假裝機車騎士至娃娃機店偷竊。南港分局日前掌握竊嫌犯案車輛現身汐止，通報當地警方攔截圍捕，逮捕38歲羅姓男子，依竊盜罪嫌送辦。

2月16日凌晨，南港派出所接獲民眾報案稱娃娃機店內機台上方的商品遭竊，所長林承緯指揮調閱監視器，發現一名可疑犯嫌，身著黑色全罩安全帽，黑色外套徒手行竊大型公仔等物，得手後步行逃離。

警方調閱監視器，初步研判被偷走的公仔商品，如進擊的巨人、火影忍者等，體積龐大，需使用交通工具載運，但周邊都沒發現可疑機車，經擴大調閱監視器，才發現一台可疑汽車停於娃娃機店附近約200公尺的巷口，且車號與車身不符。

警方也發現，該竊嫌於12月25日及1月23日也曾至同處竊取大型公仔商品，且以同樣手法逃離，躲避查緝。警方持續過濾可能車號，比對車型外觀，終於鎖定犯案車輛多次在南港、汐止地區活動，研判涉嫌重大。

2月19日凌晨，該車出沒在汐止，南港分局立即通報汐止分局協助線上攔截圍捕，攔查發現車輛為38歲羅姓竊嫌所使用，在其車中起獲犯案時用的全罩式安全帽、黑色上衣等證物，汐止警方並在其身上查獲安非他命毒品。

警方調查，羅有毒品、竊盜等前科，在南港3次竊得的公仔商品，包括進擊的巨人，火影等物，價值共1萬5000餘元。他辯稱是「看娃娃機店不順眼」才偷竊，贓物全丟了。警方懷疑他已變賣，訊後移送士林地檢署偵辦，並擴大清查他有無涉及其他娃娃機竊案。