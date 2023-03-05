衛冕軍勇士終於逐漸走上應有軌道了！6日即將作客出戰湖人的勇士，有望迎來當家球星史蒂芬柯瑞(左小腿受傷)，以及陣中老將伊戈達拉(臀傷)的傷癒復出，這對勇士挑戰最近6連勝，可說是相當利多的消息，只是威金斯恐怕連續缺席第8場比賽，理由還是家庭因素。

柯瑞是在2月5日主場出戰獨行俠時傷到左小腿，隨後缺席了11場比賽，不過隊友相當爭氣拿下7勝4敗佳績，排名也升到西區第5，看來很有希望如同柯瑞先前所期待的，避免落到打附加賽窘境，畢竟有了他的傷癒復出，可以大幅降低克雷湯普生與普爾壓力。

至於伊戈達拉自從1月8日傷癒復出打了3場，就又在1月14日宣告臀部受傷缺席至今，養傷的時間比柯瑞還久，不過如今他在勇士陣中早已淪為替補中的替補角色，主要還是幫助柯瑞穩住球隊氣勢與激勵隊友士氣，勇士的板凳深度早已相當足夠。

不過勇士比較麻煩的，還是威金斯到底發生什麼家庭因素，造成他必須連續缺席8場比賽，目前關於威金斯的謠言滿天飛，甚至出現一些不堪入耳的誇張說法，一切只能等他本人或勇士願意出來說明清楚了。