驚悚畫面曝光！飆車族凌晨「逆向蛇行」遭攔 20歲男自摔再被警車輾

今（5日）凌晨1時許，一群機車飆車族在新北市五股區6號越堤道一帶競速、違規蛇行，警方見狀隨即啟動警報器、警鳴器展開追捕，結果其中一名20歲陳姓男騎士在高速下失控自摔，遭後方追緝的警車閃避不及追撞，陳男頭部重傷緊急送醫搶救，詳細肇事原因仍待調查釐清，而事發畫面也曝光。

據了解，當時蘆洲警方在執行巡邏及防制危險駕車勤務時，發現一夥飆車族，約6輛機車，高速通過警方設置的防制點，警方隨即展開追捕，不料陳男等人非但沒有絲毫退縮，反而沿途卯起來狂飆、一路蛇行、違規跨越雙黃線以及闖紅燈，視法紀於無物。

雖然途中有些許飆車族陸續減速，但仍有3名騎士持續高速逃逸，雙方追逐到水漾路二段附近時，陳男疑似未與鄰車保持安全距離，失控自摔，路面一度出現火花，警車見狀試圖閃避，先撞上護欄後反彈再撞上陳男，最後滑行至對向車道才停住。

陳男當場重傷倒地不起，緊急送往三重聯合醫院急救，後續再轉至林口長庚，目前陳男顱內出血、髖骨骨折、雙腳開放性骨折，全身多處挫傷，因胸腔未有骨折情形，生命跡象穩定，但仍須觀察，至於後續警方也將持續依法調查偵辦，事故部分將由三重分局交通分隊釐清雙方肇事責任。