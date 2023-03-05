台南古都國際半程馬拉松今年吸引近2萬名跑者參賽，人數創新高。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

古都馬沿途提供美食。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南古都國際半程馬拉松今年吸引近2萬名跑者參賽，人數創新高。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南古都國際半程馬拉松今早5時30分在永華市政中心登場，今年吸引近2萬名跑者參賽，人數創新高，跑者從天還沒亮就開跑，沿途也有許多加油團幫跑者們打氣，現場有許多親子檔及銀髮族參加，有跑者表示，今年是歷年比賽天氣最舒適的一次，也有跑者被人潮嚇到「怎麼這麼多人！」

市長黃偉哲到場與多位議員一起鳴槍開跑，他為所有選手加油打氣，歡迎跑者們揮灑熱情汗水，盡情享受古都的特色風貌。

台南市政府體育局表示，今年台南古都國際半程馬拉松獲得IAAF（世界田徑總會）及AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）國際認證的城市半程馬拉松，分為半程馬拉松組（21.0975km）、路跑組（10km）及健康休閒組（5km）3個組別，今年有近2萬名跑者共襄盛舉，其中還有來自39國的295位外籍選手。

古都馬是南台灣極具指標性的路跑賽事，沿途經過司法博物館、南美館、孔廟文化園區、大南門、安平港、漁光島、億載金城等15處景點，並提供跑者美食小吃，讓跑友跑累了也可以品嘗美食。

來自日本山形市的跑者高橋祐希表示，這是他第一次來參加古都馬，報名半程馬拉松組，覺得台南比起他所在的日本東北溫度更舒適，跑起來很舒服，他對自己的成績感到滿意，也特別提到路跑的沿途能欣賞到古蹟，很棒。