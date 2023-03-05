台8女星鄭仲茵18年前家暴舊事再度搬上檯面，雙方各說各話隔空交火，掀起網友們熱烈討論。陳冠霖不受鄭仲茵翻陳年爛帳影響，近日在王彩樺的辣照留言大讚，而王彩樺也公開回覆留言：「謝謝帥哥辛苦你了。」話中有話的態度不禁令人猜想王彩樺是否得知事情內幕。
女星王彩樺2002年和老公結婚後，育有2個寶貝女兒，大女兒庭庭因擁有甜美臉蛋，被鄉民稱為「最美星二代」，也讓王彩樺成為「國民岳母」，而她平時也樂於透過社群分享日常，日前便曬出一套身穿粉色鑲鑽，看起來超奢華的禮服，胸口開深V的設計，那藏不住的好身材變得非常養眼。
王彩樺也在臉書開心寫下：「拍戲也可以很美，滿意+隨意=人生更如意，希望你我一切吉祥如意。」明星好友葉家妤留言：「驚艷全場啊～超美」，網友們也紛紛表示，「太辣太美了」、「太棒了，水噹噹」、「整個片場的是你的伸展台」、「太辣了啦！彩樺姐」。
讚美的留言不計其數，但最讓人注意的是，深陷和前妻翻陳年爛帳的陳冠霖，也留言讚嘆說：「天啊！已經很美啦！美翻了。」特別的是，王彩樺親自回覆，但留言頗耐人尋味，她告訴陳冠霖：「謝謝帥哥辛苦你了。」
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