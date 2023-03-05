傳統淡季又遭逢全球通膨升息壓力未除，且市場高度期待大陸解封後能帶動消費需求落空，智慧型手機市況依舊處於寒氣逼人，讓大立光2月合併營收未因2月工作天數較1月多而回升，反而呈現月減、年減，並創下2019年2月以來新低。

大立光2月合併營收為25.65億元，月減21.37%，年減2.11%，為2019年2月以來單月新低，累計前2月合併營收為58.21億元，年減8.7%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光2月合併營收比重10%到20%，10M以上產品占50%到60%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占20%到30%。

儘管終端需求未見回升，由於3月工作天數較2月多，大立光表示，3月會比2月好。

大立光2022年下半年稅後盈餘為116.75億元，每股盈餘為91.11元，董事會決議每股配發46元，配息率約50.49%，並訂3月16日為除息交易日，最後過戶日為3月19日，停止過戶期間為3月20日到3月24日，除息基準日為3月24日，現金股息發放日為4月14日。

大立光2022年合併營收為476.75億元，年增2%，營業毛利為260.8億元，年減7%，合併毛利率為54.7%，年減5.24個百分點，營業淨利為203.69億元，年減12%，營業淨利率為42.72%，稅前盈餘為278.16億元，年增21%，稅後盈餘為226.19億元，年增21%，每股盈餘為169.47元。

大立光2022年上半年配息39.5元，加計下半年配息46元，全年配息85.5元，配息率亦約50.45%。

大立光2022年資本支出為78億元，雖然客戶端狀況不佳，大立光第一座新廠將如預期於今年第3季底開始進駐設備，林恩平表示，新廠還是以手機產品為主。