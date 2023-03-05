每年的3月8日都是國際婦女節，但近年百貨慢慢也把其稱之為女王節，「愛自己」已經不再只是口號，女性越來越會用不同的方式，同時更有能力寵愛自己，百貨也發現女性的消費力越來越強，尤其疫情的影響，所以更會著重購買提升個人及居家空間美化的產品，而且單筆消費還達到最高可到5到10萬元，因此現在也趁著38女王節及春裝換季推出優惠，讓大家都能好好犒賞自己。
根據Global Mall環球Online統計，女性會員近期購買趨勢，著重從裡到外都能美美地過生活，因此主要像美妝保養品、美型小家電及舒壓按摩商品就最為熱銷，平均單次消費金額可達約5000元，更會趁優惠大量囤買保養品、彩妝為主。即日起線上下祭出「春時尚」檔期，從美肌彩妝保養品、美型小家電，到美色服飾配件優惠6折起，8日前推出點數放大抵、領券再現折，線上單筆消費滿335元，即享百點折抵百元，另滿3500領券現折200，而全台八店則推出「嗶支付回饋」，31日前使用悠遊付於館內消費單筆最高享4%回饋，新北中和加碼29日前於指定服飾配件專櫃，單筆滿3000贈600點、滿5000送限量威秀影城電影票2張。
京站則是發現30到39歲的女性會員為主要消費族群，平均一個月約花費8000元來犒賞自己，而且偏好購買花束、輕奢珠寶飾品以及洗髮養護商品等療癒系商品，因此現推出「花意空間」四季花語居家花束6.7折起，共分3種訂閱方案，當中以可以讓消費者能在30天內領取3束花的方案最受女性顧客喜愛，能夠放在家中作美化擺設之餘，也能讓自己的心情更好，而輕奢珠寶則以好入手且搭配性強的鑽飾為熱門，簡單設計讓平常穿上班服飾也能輕鬆搭配。
大葉高島屋就觀察到女性會員消費，因著疫情影響而待在家中時間變多，女性越來越重視打造理想家居生活環境與氛圍營造，因此帶動香氛、空氣清淨機等居家環境商品銷售較去年約30%成長，另外精油香氛類洗沐品也在今年異軍突起，位居美妝品項前三名，現適逢春季化妝品預購開跑，更有多位一口氣刷滿10萬元起跳，甚至出現消費高達50多萬元的貴婦，而館中也趁勢引進個人養護居家香氛品牌並推出開幕慶活動，另外20日前刷聯名卡或指定信用卡贈百貨禮券百元，最低滿6000元起，1樓化妝品單櫃累積滿2萬即贈百貨禮券400、13日前1樓名品珠寶區單櫃單筆滿2萬贈200。
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