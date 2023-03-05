南韓高人氣女團MAMAMOO成員華莎，憑著渾厚的實力派歌唱技巧及大膽直率的個性深獲粉絲喜愛，而勇於打扮展現自己的她，經常會以個人風格十足的穿搭現身各大場所；而近期她在社群上分享與友人展開一趟療癒之旅，其中她曬出上身全裸的泡湯照，超辣的背影讓粉絲看了鼻血直流。

華莎日前在IG分享她與友人一同出遊放鬆，當中可見她吃著草莓、火鍋與濃湯，除此之外她也不忘泡湯舒緩心情，照片中她坐在浴池中抬頭看著窗外的美景，而她在泡湯之餘也不忘放送粉絲福利，下一張照片中可見華沙裸著上身背對鏡頭，零瑕疵的美背與纖細的腰圍及手臂，超完美的身材比例讓粉絲網友看了直呼受不了。

然而，該貼文曝光後，短短幾天內吸引超過百萬人朝聖「辣到受不了」、「我沒了」、「性感爆炸」、「最後一張太正點了」、「背面太sexy了」、「這樣怎麼看下去女神」、「華莎接受我一跪」、「露背的那張太犯規了啦」、「那個背讓我看到下巴都掉了」、「華莎女王」、「太美了太美了」。

事實上，MAMAMOO近期才結束從首爾為起點所展開亞洲巡迴演唱會，當時他們到日本、香港、台灣、新加坡、菲律賓等地開唱，休息片刻之後他們將前往往美洲演唱，而這也是她們出道9年來首度跨足美洲舉行演唱會。