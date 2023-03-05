父子「火裡來、水裡去」，蘇健翔繼承父親蘇泰宗打火英雄志業。（台中市消防局提供）

台中市大雅區昨天發生火警，大雅分隊小隊長蘇泰宗到場搶救，他兒子是水湳分隊員也到場支援，父子巧合同框滅火，在火場奮力畫面被人拍下傳為佳話。父子同心扮演「火裡來、水裡去」的打火英雄，不僅贏得民眾讚賞，更讓消防弟兄讚佩不已，蘇泰宗還藉機教導兒子如何正確滅火，火場中如何自保。

消防局指出，昨天早上9點大雅區雅潭路四段發生住宅火警，幸無人受傷，大雅消防分隊臉書粉專貼出搶救畫，題為「消防心，父子情」，畫面中大雅分隊小隊長蘇泰宗，在大雅分隊服務近30年，兒子蘇健翔也繼承父親的志業，目前服務於水湳分隊。

蘇健翔昨天剛好支援大雅住宅火警，父子同心 一起將火勢壓制避免擴大延燒，蘇泰宗任職近30年，兒子蘇健翔任職4年，父子在不同單位卻同時出勤，昨天剛好同框。蘇泰宗並藉由這次的機會教導兒子如何正確滅火，火場中又應如何自保，傳承打火經驗。

消防分隊小編提醒大家，牢記「五不一沒有」之用電原則：1用電『不』超過負載。2.電線『不』綑綁折損。3.插頭『不』潮濕汙損。4.電源插座不用『不』插。5.電器周圍『不』放可燃物。6.『沒有』商品安全標章的電器。