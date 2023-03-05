女星卓文萱出道時就憑著甜美臉蛋與嗓音受到眾人矚目，出道多年還跨界戲劇與主持界，近日除了與羅美玲合作主演歷史音樂劇《情人哏裡出西施》外，也登上外景節目《大胃王來了!》擔任美食特派員，不斷突破演藝版圖。而近日網路上也傳出她即將前往大陸演出陸綜《乘風破浪的姐姐4》而引發話題。對此，卓文萱也出面說明此事。

大陸微博近日瘋傳一張《乘風破浪的姐姐4》的陣容名單，裡面包含孫悅、陳嘉樺（Ella）、梁靜茹、林依晨、陳喬恩、卓文萱、日本歌手織部里沙（LiSA）泰國女星平采娜、Aump等，就連原本是參賽者之一的艾薇兒，在她出面否認後也變成了初舞台助演。而卓文萱看到名單後，也忍不住在社群媒體上發文，表示「咦！是同名同姓的卓文萱嗎？我羡慕她了，我沒能去呢。」正式否認傳言，網友也認為這份名單有造假的嫌疑，紛紛表示「芒果台又被打臉了」、「假得離譜」、「本來這份就是網傳圖而已，不是官方圖」、「卓文萱有常駐綜藝肯定去不了」、「真的很期待地說」、「那我不看了 白高興一場」意外引發熱烈討論。

事實上，國際搖滾天后艾薇兒（Avril Lavigne）不久前也被瘋傳將參加大陸人氣節目《乘風破浪的姐姐》第4季，但她日前親自闢謠，還說連節目名稱都沒聽過，並表示她今年的計畫是推出新專輯，因此真實的演出名單還需等官方公布才能確定。