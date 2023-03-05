針對今年的兩岸關係，大陸國務院總理李克強今天（5日）在政府工作報告中表示，大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸經濟文化交流合作。

今天（5日）上午9點，第十四屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂舉行開幕式，大陸國務院總理李克強向大會做任內最後一次工作報告。報告中，李克強用一個段落的篇幅提到台灣問題。

報告稱：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。」

2022年，李克強在政府工作報告中提到：「我們要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。」

2021年李克強在政府工作報告中提到：「我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和九二共識，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。」

2020年，李克強在政府工作報告中的涉台工作表述文字是：「我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。堅決反對和遏制「台獨」分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。」

針對台獨分裂活動，比較最近3年「政府工作報告」的措辭，2020年是「堅決反對和遏制」，2021年則是「高度警惕」，2022年是「堅決反對」，今年則是「堅決反對『台獨』分裂行徑。」

十四屆全國人大一次會議應出席代表2977人。5日上午的會議，出席2948人，缺席29人，出席人數符合法定人數。