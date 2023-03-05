「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)和皮朋(Scottie Pippen) 攜手為公牛完成2次3連霸，時至今日仍是無人可破的輝煌紀錄，更是許多球迷眼中的最佳搭檔，不過就在2人退休多年後，卻傳出喬丹的兒子愛上皮朋的前妻，消息一曝光就讓驚呆種球迷，而喬丹的反應也曝光了。

喬丹的兒子馬庫斯喬丹(Marcus Jordan)今年32歲，雖然沒繼承爸爸走上籃球之路，在經商方面頗有天賦，沒想到最近卻傳出從去年9月開始，與皮朋身材火辣的48歲「美魔女」前妻拉莎(Larsa Pippen)熱戀，甚至直接在餐廳主動擁抱並且還親吻了馬庫斯喬丹，用完餐後甚至坐在了他的腿上，行徑相當大膽。

#RHOM’s Larsa Pippen has found a new love in Michael Jordan's son Marcus Jordan. Inside their “cuddled up” date night:https://t.co/DqK36nUCne — Us Weekly (@usweekly) September 23, 2022

但這但關係讓許多球迷不能接受，就有球迷問，如果喬丹兒子和皮朋前妻生下小孩，那麼要叫皮朋什麼？而喬丹和皮朋的關係又是什麼？不過拉莎最近上《Tamron Hall Show》節目時公開戀情，還自爆已被馬庫斯帶回家見父母，而喬丹對兩人交往並沒有反對，她說：「我覺得我們的關係很棒，我們一起度過假期，這很棒。」

女方上節目自爆已經見過喬丹。(影片來源/Tamron Hall Show)

48歲的拉莎去年與皮朋離婚後，似乎成為了NBA球員的收割機，曾與崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)、班西蒙斯(Ben Simmons)、比斯利(Malik Beasley)等人傳過緋聞，比斯利甚至一度與妻子鬧得不可開交。