大立光5日公布2月合併營收為25.65億元呈雙減，相較於今年元月的32.63億元衰退21.39％，亦較去年同期26.21億元衰退2.11％，累計前二月合併營收58.22億元，亦較去年同期的63.77億元衰退8.7％。
就2月的產品組合言之，以10MP（百萬畫素）占比最高達五至六成，20MP以上占一至二成，8MP占不到一成，其他產品占二至三成。
淡季及長假效應續發威，光學鏡頭大廠大立光（3008）董事長林恩平在今年年初的法說會中就曾預警2月表現會比元月還差，果不其然繼元月營收以32.62億元寫下2022年5月以來的新低後，2月新出爐的營收又再以25.65億元陷入雙減危機，並跟進回測2019年2月以來的低點，不過，好消息是隨著工作天數的恢復正常，大立光預期3月拉貨動能應會優於2月。
大立光5日公布2月合併營收為25.65億元呈雙減，相較於今年元月的32.63億元衰退21.39％，亦較去年同期26.21億元衰退2.11％，累計前二月合併營收58.22億元，亦較去年同期的63.77億元衰退8.7％。
就2月的產品組合言之，以10MP（百萬畫素）占比最高達五至六成，20MP以上占一至二成，8MP占不到一成，其他產品占二至三成。
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