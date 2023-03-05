大立光5日公布2月合併營收為25.65億元呈雙減，相較於今年元月的32.63億元衰退21.39％，亦較去年同期26.21億元衰退2.11％，累計前二月合併營收58.22億元，亦較去年同期的63.77億元衰退8.7％。

就2月的產品組合言之，以10MP（百萬畫素）占比最高達五至六成，20MP以上占一至二成，8MP占不到一成，其他產品占二至三成。

和勤前二月營收年減近四成 汽車業領先復甦營收可望逐季走升
三月中全球首發，台灣第四季開賣的 Kia EV9 大型純電休旅終於要正式亮相
佳世達2月營收 與上月持平
#大立光 #MP #拉貨動能 #雙減 #合併營收