淡季及長假效應續發威，光學鏡頭大廠大立光（3008）董事長林恩平在今年年初的法說會中就曾預警2月表現會比元月還差，果不其然繼元月營收以32.62億元寫下2022年5月以來的新低後，2月新出爐的營收又再以25.65億元陷入雙減危機，並跟進回測2019年2月以來的低點，不過，好消息是隨著工作天數的恢復正常，大立光預期3月拉貨動能應會優於2月。