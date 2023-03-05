買房格局很重要，一名女網友表示，很喜歡一進門就是陽台的格局，可以換下穿在外面的髒鞋子，但現在的新建案設計都是玄關，一進門直接就是客廳，感嘆有陽台房型都是30年以上的公寓或華廈，貼文引發網友共鳴，不少人大讚這種格局真的沒話說，不僅不用擔心鞋子沒地方放，隱私也比較好，很實用。

原PO昨（4）日於臉書社團《爆怨公社》指出，她以前住的房子，一打開家門就是前陽台的話，可以當落塵區換下穿在外面的鞋子，很喜歡這種設計，但這種格局的屋齡大多是30年以上，現在的新建案都看不見了。

貼文曝光後，網友也有感，「這種格局真的沒話說，落塵區放髒鞋子、濕雨傘不用擔心屋內清潔，疫情期間一回到家，所有身上的東西一律先丟陽台，不管要消毒還是曝曬都一次解決，不會帶進家裡造成二次污染，真的超棒的」、「我也超愛這種，但真的都要30年以上的才看得到」、「有這種前陽台的出入的都不用擔心寶寶推車、腳踏車、鞋子沒地方放，很實用」、「簡單來說就是陽台進的格局，最棒了」、「我現在買的就是這樣的格局，真心覺得進門就是陽台很好用」、「這樣的格局，隱私也比較好」。

但也有人說明現在建案前陽台消失的原因，「陽台跟室內坪數計算方式是一樣的，這樣總價會多很多，負擔不起啊」、「現在的房子又貴又超高公設比，要做這種格局買得起的就不多了」、「因為現在買的大廈坪數有30%都貢獻給公設，室內坪都不夠用了，所以很多只剩一個工作陽台」。