民進黨候選蔡培慧（左）在南投立委補選中，擊敗國民黨林明溱（右）。（中時資料照合成）

南投立委補選由民進黨蔡培慧勝出，資深媒體人黃暐瀚認為，此戰之所以重要，並不是在一區立委的輸贏，而是身兼民進黨主席的副總統賴清德，讓一個連黨都不相信會贏的選區贏了，他也喊話藍營該好好思考，為什麼會在鐵票區落敗。

黃暐瀚選前曾於網路節目《暐瀚觀點》分析，「林明溱做太久」、「林明溱兒子要接班」、「跟竹山鎮有恩怨」與「民進黨非常想贏，國民黨較為消極」四點，會讓此次補選產生變數，而若蔡培慧贏了，賴清德選2024的氣勢會上漲；若為林明溱贏，則是國民黨主席朱立倫的聲勢會上漲。

昨日選舉結果出爐後，黃暐瀚於臉書發文指出，自己先前在《暐瀚觀點》提到的四個重點全部命中，他更直言，若不是南投縣長許淑華最後3天請假去輔選、親自拚命固盤，林明溱就連南投縣第二選區最大票倉南投市都可能輸掉。黃暐瀚呼籲，國民黨可趁這兩天好好想想，為什麼在民調差距17個百分點的深藍鐵票區，最後卻會敗選。

「民意如流水，今天喜歡你，明天可能就不愛了」，黃暐瀚認為，這場南投立委補選之所以重要，並不是在於一區立委的輸贏，而是賴清德讓一個連黨內都不相信會贏的地方贏了，「就像櫻木花道的進攻籃板球，有四分的價值」。