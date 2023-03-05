香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家殘忍殺害碎屍，目前警方已將多名涉案人逮捕盼早日釐清真相，對此，身為蔡天鳳閨密的郭富城老婆方媛，日前在社群上發文透露，心情相當悲痛且難以接受，而日前她也在事件後首度現身郭富城新戲首映，但她臉色憔悴模樣讓網友看了相當心疼。

方媛在蔡天鳳事件後曾發出一張黑白玫瑰照寫下「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！内心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然未能平復！祈求安息」而郭富城也轉發太太貼文「祈求安息」。

然而，方媛昨（4）日發文透露自己與好友參加老公郭富城電影《斷網》首映會，並分享電影中「有幾個點說到親情，還是有些小感動！一部值得在大銀幕觀賞的作品。出門時，2個小朋友也吵著要去，不過裡面有爸爸被壞人追打的鏡頭，擔心她們看到會大哭，就打消念頭了，還有謝謝老鐵專門飛來陪我的這幾天」不過其中一張她與好友合影的照片中，方媛臉色顯得蒼白且憔悴，更有網友發現「你最近肯定哭不少，感覺眼睛都腫了」令人相當心疼。

事實上，在蔡天鳳媽媽「五姐」的抖音中，有段去年8月蔡天鳳慶祝28歲生日的影片，片中蔡天鳳開心的與嘉賓合照，丈夫Chris更笑容滿面地多次向愛妻獻吻，還咬玫瑰花逗她開心，一旁的方媛則幫忙拿手機紀錄兩人甜蜜放閃的模樣，可見兩人關係相當好，可惜至今只剩追憶。