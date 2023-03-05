公平待客促進委員會副召集人副總經理蔡麗絲表示，目前宏泰人壽以申訴減降為階段性策略，逐步落實申訴清零的目標；首先規畫以核保、保全、理賠為試行模範部門，透過作業成效連結績效考核機制，建立類申訴處理制度。蔡麗絲指出，以往客訴案件主要由客服中心或接收到抱怨案件的單位進行處理，為了讓客訴或抱怨案件處理更有效率，於抱怨尚未衍伸為申訴前即有效妥處，因此將抱怨處理納入相關權責部門應辦事項，未來處理成效將連結部門整體績效考核，而權責部門主管亦可將案件的妥處率列入承辦人員之個人考核，計件予以加分。

不僅以績效制度促進客訴處理效率，目前宏泰人壽申訴減降改造方案包含縮短作業流程並自我要求申訴處理天數最長不得逾25天，明顯優於金保法規定期限30天。另將原每季所舉行的申訴回饋會議改為座談會等。蔡麗絲指出，申訴回饋會議改為座談會形式，安排案關權責部門報告改善方案，讓意見交流取代單向報告，讓客訴案件處理更為周全。此外，依案件內容並區分為一般申訴座談會及重大申訴座談會，如案件情節嚴重需召開重大申訴座談會，督導層級將提高至獨立董事，由其親自與會督導，展現公司上下都重視客戶申訴的決心。