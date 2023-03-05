一名陸軍333旅張姓上兵，去年6月某日凌晨執勤營部軍械室安全士官時，因精神不濟，竟直接趴在桌上呼呼大睡，不顧重要的軍械室安全，還被巡哨的查哨軍官當場活逮，慘遭移送法辦；法官依犯陸海空軍刑法第三十四條第一項之廢弛職務罪，判處張男有期徒刑3月，得易科罰金。

據判決書指出，張男為陸軍機械化步兵第三三三旅、二營戰車連上兵，去年6月29日凌晨，張男在萬金營區內，奉命擔任營部聯合軍械室安全士官之職務，負責處理夜間單位安全事宜，但其卻因精神不濟而趴在桌上睡眠。

直至凌晨1時許，查哨軍官至該哨所查哨時，未見有人出來行口令驗證，於是入內查看，發覺張男趴在安全士官桌上睡眠，隨即通報上級單位查處，並移送憲兵隊偵辦。

法官審酌張男身為現役之志願役軍人，本應重法守紀，竟於擔任安全士官之職務時逕於桌上睡眠，足認其所為影響軍隊紀律及營區安全管控，其行為自有不當；考量其犯後坦承於衛哨時睡眠之客觀事實，依犯陸海空軍刑法第三十四條第一項之廢弛職務罪，判處張男有期徒刑3月，得易科罰金。