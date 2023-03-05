花蓮縣警察局協調轄內地方洄瀾電視台、廣播電台、警局粉絲專頁、花蓮社團及著名觀光景點等處，播放「阿昭署長」宣導防詐系列影片。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

詐騙案件層出不窮，如何提升民眾防詐意識，避免血汗錢遭詐團騙走，成人民保母首要任務，花蓮縣警局考量縣境狹長，特別協調地方電視台、廣播電台等，播放由警政署長黃明昭特別拍攝的「阿昭署長」宣導防詐系列影片，讓全縣縣民認識當今最流行的5大詐騙手法，縣長徐榛蔚則加碼「美聲宣導」，運用縣內各鄉鎮市垃圾車播音系統，播送親自錄製的防詐騙廣播詞給縣民，把握任何防詐宣導機會。

警政署長黃明昭為提升民眾防詐意識，近日特別拍攝「阿昭署長」宣導防詐系列影片，指出前5大詐騙手法，包括假網路拍賣（購物）、假投資、解除分期付款詐騙（ATM）、假愛情交友、假冒親友詐騙等，並說明各式詐騙手法的破解之道。

不過花蓮縣境狹長，花蓮縣警察局為讓各區民眾都能觀賞得到「阿昭署長」宣導防詐系列影片，特別協調轄內地方洄瀾電視台、廣播電台、警局粉絲專頁、花蓮社團及著名觀光景點等處，播放該系列影片，盼能有效提升防詐宣導效果，斷去詐騙集團的活路。

除了警方投入防詐工作，花蓮縣長徐榛蔚也帶領縣府團隊成立「打詐花蓮隊」，帶頭參與反詐騙宣導活動，結合時事錄製防詐短片及宣導圖文，並指示縣府團隊跨局處合作，讓縣民有感打擊詐騙的決心。

同時，徐榛蔚針對縣轄區幅員遼闊特性，發揮「美聲」特質，親自錄製防詐騙宣導廣播詞，運用各鄉鎮市垃圾車播音系統播送給各地縣民，不錯過任何防詐宣導機會，將防詐意識觸及大街小巷。

縣警局長呂世明也分享防詐小撇步，民眾如接到陌生電話應提高警覺，對於任何訊息應小心查證，並謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查」，聽清楚電話內容，掛電話後，立刻撥打165反詐騙專線查證，或110請求警方協助；同時遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，方能有效避免受騙上當，保障財產安全。