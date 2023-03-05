第14屆大陸全國人民代表大會第一次會議5日在北京展開，針對今年軍事戰略方針，大陸國務院總理李克強做政府工作報告時表示，要圍繞實現建軍一百年奮鬥目標，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，全面加強練兵備戰，大抓實戰化軍事訓練，統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭。

李克強表示，過去5年，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，國防和軍隊建設取得一系列，新的重大成就、發生一系列重大變革。人民軍隊深入推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，深入推進練兵備戰，現代化水準和實戰能力顯著提升，堅定靈活開展軍事鬥爭，有效遂行邊防鬥爭、海上維權、反恐維穩、搶險救災、抗擊疫情、維和護航等重大任務，提升國防動員能力，有力維護了國家主權、安全、發展利益。

李克強最後強調，我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，圍繞實現建軍100年奮鬥目標，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，完成好黨和人民賦予的各項任務，全面加強練兵備戰，創新軍事戰略指導，大抓實戰化軍事訓練，統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭，全面加強軍事治理，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，加強重大任務戰建備統籌，加快實施國防發展重大工程，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，加強國防科技工業能力建設。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，深入開展「雙擁」活動，合力譜寫軍政軍民團結新篇章。