南投縣第二選區立委補選，民進黨當選人蔡培慧奪下45218票，以不到2000票的微小差距擊敗國民黨候選人林明溱。國民黨台北市議員游淑慧透露，其實國民黨在2月初就發現危機，但民眾對於舊面孔或家族政治的反感仍大幅超出黨的預期。

被認為是國民黨優勢選區的南投縣，在此次立委補選之戰遭民進黨翻盤，許多政治人物、媒體人都對此進行分析。游淑慧指出，雖然此次是副總統賴清德上任民進黨主席後的第一場戰役，民進黨投入的資源難以想像，但國民黨應警惕與檢討，在執政黨民怨如此高漲的此刻，國民黨到底還缺少了什麼，才會導致在優勢選區輸掉。

媒體人黃揚明認為，林明溱在空戰的部分幾乎毫無戰力，儼然是國民黨老人保守政治的縮影，若藍營支持者僅怪罪綠營鋪天蓋地的抹黑模式，而不去督促國民黨的提名機制，2024敗選的可能性仍然很大。

游淑慧也說，民進黨稱同樣的人反覆在同個區域選不同位置，是殺傷力很強的耳語，最後導致許多南投的鄉親不管過去政績，此次就是不願投票，甚至認為「給蔡培慧一次機會又如何？」但她提到，其實國民黨早在2月初就已嗅出此危機，只是沒想到民眾對於舊面孔或家族政治的反感遠遠超出預期，民進黨剛好又抓緊此點強攻，「這場選戰大家都努力了，林縣長也為南投服務了一生，重點是國民黨能從這此敗選經驗檢討和改進，我覺得這才是最重要的事。」