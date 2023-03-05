從明（6）日起，放寬各級學校校園室內戴口罩規定，師生可自主決定要不要戴口罩。不過學生戴口罩上課3年，現在突然可以不戴口罩，許多人可能產生容貌焦慮。教育部近日在臉書發文鼓勵學生不要害怕展露真實的自己，並認識同學不戴口罩的樣子，建立新的交流。

依據中央流行指揮中心的規定，3月6日起於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。不過各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等仍「應戴口罩」。

教育部說，6日起各級學校配合指揮中心規定放寬室內戴口罩規定，如有部分學生對於脫下口罩，心理需要重新調適，提醒學校可透過營造友善的氛圍，尊重每位學生自由選擇是否脫下口罩，或是脫下口罩的時機場域，與師生充分溝通，不宜以一致性或特定管教措施強迫之。

教育部近日也在臉書以「12星座不戴口罩的樣子」發文指出，3月7日開始土星從水瓶移動到雙魚，水象星座的同學生活將會發生一些變化，校園口罩鬆綁，面對變化，不要害怕展露真實的自己；火象星座的同學可能會想要調整生活，面對校園口罩鬆綁，應開始思考如何面對這樣的變化。

土象星座的同學面對校園口罩鬆綁，也許會帶動你的人際關係，認識同學不戴口罩的樣子，建立新的交流；風象星座的同學，面對校園口罩鬆綁，有機會開啟不太一樣的生活，剛開始可能有一點點不適應，不過久了自然就習慣了。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則說，校園室內口罩令解除後，可能會發生有感冒症狀的學生不願戴口罩，老師要他們戴，或是班上有2、3個學生感冒了，老師要全班學生都戴口罩，因此產生「師生衝突」。他呼籲老師們，除非有不得已的狀況，否則不要強制學生一定要戴口罩，以免發生糾紛。