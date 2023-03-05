中市警五分局手繪吉祥物「萌兔波麗士」特別換裝棒球投手為中華健兒加油打氣，並提醒球場2樓觀眾席大門入口亦規畫有警察機動派出所，如有需為民要服務事項均可前往洽詢。（中市警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

2023世界棒球經典賽即將於5、6日在台中市洲際棒球場進行官辦熱身賽、8日至12日進行正式賽，台中市政府警察局第五分局5日提醒，洲際棒球場周邊四平路（環中路至崇德十九路）、洲際路（四平路段至豐樂一街）於比賽期間上午9時起至24時，均進行管制封閉。

中市警五分局說明，洲際棒球場周邊四平路（環中路至崇德十九路）、洲際路（四平路段至豐樂一街）於比賽期間上午9時起至24時，均進行管制封閉，崇德十九路也將視立體停車場停車狀況彈性實施交管，提醒球迷如停車場已滿可往周邊重劃區道路停放，再步行至球場觀賞賽事，或搭乘大眾運輸工具前往。

中市警五分局指出，世界棒球經典賽開打，球迷都期盼一睹中華隊英姿，一路過關斬將，邁向晉級，分局手繪吉祥物「萌兔波麗士」也特別換裝棒球投手一起為中華健兒加油打氣，提醒廣大球迷於出發前務必將入場票卷保管好隨身攜帶，並做好交通功課。

「萌兔波麗士」也提醒，進入球場有相關禁止攜帶物品規定、如高音汽笛、喇叭、大型旗幟、旗桿等均不得攜入場內，驗票入場時將進行簡易過濾、請球迷朋友依照現場工作人員指示耐心排隊入場；進場後在球場2樓觀眾席大門入口亦規畫有警察機動派出所，如有需為民要服務事項均可前往洽詢，請廣大球迷朋友安心看球、齊心加油、捍衛我們的主場，將中華隊送往東京。