資生堂千金李宓與台大學弟老公阿Q日前登記結婚後，便生下一對可愛的雙胞胎，而在雙胞胎萌兒剛滿周歲不久，她便在去年底開心宣布透過試管再度懷上雙胞胎，打算生個女兒湊成好字，無奈其中1個因為胎停而萎縮，但她努力守護留下來的寶寶，繼續孕育小生命。如今已經懷孕26週的她，仍沒有放棄熱愛的跳舞，平時依舊會去練舞，甚至穿著火辣服裝以及高跟鞋拍攝舞蹈影片，被不少網友封為「最強孕婦」。

目前已大腹便便的李宓，近日在臉書粉絲團上PO文表示「懷孕七個月的孕婦穿高跟鞋跳地板動作，我越來越挑戰極限了，希望「最強孕婦」的稱號能夠名副其實」。照片中，只見她穿著一件黑色蕾絲運動內衣，搭配性感的三角褲與黑色高跟鞋，秀出飽滿的雙峰曲線及孕肚，在鏡頭前擺出各種性感的舞姿，但她的四肢仍看起來相當纖細，一雙修長白皙的大長腿更讓網友驚嘆「超美超強孕婦」、「美麗的女神」、「好厲害」、「讚讚」、「漂亮」受到眾人肯定。

事實上，一向不吝嗇嶄露身材的李宓，不久前才曬出穿著低胸細肩帶背心搭配白色超短百褶裙的熱舞影片，令網友驚艷不已。隨後她又曬出與兒子泡澡時的上空照，大方嶄露飽滿的豐滿身材，但她也透露「第二胎懷孕七個月了，每天練舞腳一直抽筋，睡不好都只能睡5-6個小時就醒了，肚子大到快沒辦法彎腰，腰好痠痛，好想趕快卸貨喔」讓網友看到後紛紛留言為她加油、打氣。